Après avoir été entendu par la police, le sheikh Issam Amira, prêcheur à la mosquée Al-Aqsa a été condamné à une mesure d’éloignement de Jérusalem pour une durée de six mois. Une sanction certes légère pour celui qui avait loué le terroriste qui a décapité le professeur Samuel Paty z.l. et déclaré que « c’était un grand honneur pour les musulmans qu’un jeune musulman ait décapité un infidèle et ait défendu le nom du Prophète Mahomet ».

L’organisation « Lakh Yerushalaïm » rappelle que cet imam « palestinien » n’est pas un élément isolé mais qu’il est l’un des dirigeants de l’organisation « Hizb al-Tahrir » qui est très active à Jérusalem et diffuse l’idéologie de Daech. Maor Tsemah’, président de « Lakh Yerushalaïm » s’est insurgé contre la liberté accordée à cette organisation dans la capitale israélienne et a appelé le ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana (Likoud) à envisager de la mettre hors-la-loi.

« Hizb al-Tahrir » (« Parti de la Libération ») avait été créé en 1953 à Amman par Taqi al-Din-Nabhani (photo), théologien « palestinien » qui fit scission avec le mouvement des Frères Musulmans. Ses deux principaux objectifs sont la « libération de la Palestine » et l’établissement d’un califat englobant tout le monde musulman. Le mouvement est présent dans environ 70 pays.

Photo Muammar Awad / Flash 90