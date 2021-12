Le maire d’Akko (Acre) Shimon Lancry s’en est violemment pris au journaliste Yaïr Kraus du Makor Rishon, lui-aussi habitant de la ville, pour la manière dont il a couvert les émeutes pogromistes du mois de mai dans sa ville. Avec des mots très durs, il attaque le journaliste : « Il y a là un certain journaliste qui ne connaît pas son métier et prend les moindres cancans des gens pour en faire des incidents nationalistes, et il ne fait que cela. Au lieu de décrire ce qui s’est passé, il écrit pour se mettre en avant, et c’est dommage. Nous regrettons vivement qu’une telle personnes habite dans notre ville. Ce n’est pas pour rien qu’il est écrit ‘Nos destructeurs viendront de parmi nous’… »

Face à cette minimisation de ce qui s’est passé au mois de mai, sans doute pour faire bonne figure face à la sa population arabe, le journaliste d’investigation Kalman Liebseskind a répondu au maire : « Sans Yaïr Kraus, nous n’aurions pas été au courant de 90% des événements qui se sont déroulés lors de l’Opération ‘Gardiens des Murailles’. Yaïr ! Ne vous préoccupez pas des bruits de fond de politiciens et poursuivez votre important travail de journaliste ».

Le journaliste Ishaï Friedman a lui-aussi réagi : « Posez-vous la question comment des dizaines de magasins ont été détruits, un Juif immolé à mort, une police qui n’a pas fonctionné durant des jours, des habitants abandonnés ? A cause d’un maire en situation d’échec qui préfère flatter des milieux violents plutôt que de se mesurer à la réalité ».

Le rédacteur en chef de Makro Rishon, Hagaï Segal est venu à la rescousse de son journaliste : « Le maire d’Akko attaque une nouvelle fois, et cette fois-ci de manière ciblée notre journaliste de qualité Yaïr Kraus, habitant d’Akko, dont le seul ‘crime’ a été de relater les faits tels qu’ils se sont déroulés et sans se laisser aller au ‘politiquement correct’ que le maire entant imposer dans sa ville. Connaissant Yaïr, il n’abandonnera pas et nous sommes évidement avec lui ».

Enfin, l’intéressé a écrit : « Ces dernières semaines les messages que je reçois du maire ainsi que les menaces ne m’ont pas dérangé. Mais ce matin, il a franchi une ligne rouge. Je ne céderai pas ».

