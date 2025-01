La compagnie aérienne française, Air France, a annoncé la reprise de ses vols Paris-Tel Aviv, à compter du 25 janvier.

Cette décision a été prise dans le contexte du cessez-le-feu conclu à Gaza.

Air France suit ainsi les compagnies britannique British Airways, italienne ITA et allemande Lufthansa qui ont déjà annoncé leur retour en Israël la semaine dernière.

ITA reprendra ses vols entre Rome et Tel Aviv à partir du mois de février. British Airways assurera de nouveau la liaison entre Londres et Tel Aviv à partir du mois d’avril et Lufthansa doit reprendre ses activités en Israël au début du mois de février.

A cela s’ajoutent les deux compagnies low cost, Ryan Air et Easy Jet, qui ont annoncé leur retour en Israël pour le mois de mars et juin respectivement.