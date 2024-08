Dans le contexte de l’escalade des tensions à la frontière nord, plusieurs compagnies aériennes ont annoncé l’annulation de leurs vols en provenance et en direction d’Israël.

Parmi elles la compagnie Air France mais aussi Wizz, Etihad Airways, Royal Jordanian et Aegean.

Après un arrêt de deux heures, ce matin (dimanche), entre 5h et 7h, en raison de l’attaque préventive de Tsahal au Liban, l’aéroport Ben Gourion a recommencé à fonctionner normalement et les compagnies israéliennes El Al et Arkia ont confirmé que leurs vols étaient maintenus. Des changements peuvent survenir en raison des perturbations liées à la fermeture de l’aéroport ce matin ainsi qu’aux annulations de différentes compagnies aériennes internationales.

Les voyageurs sont invités à se renseigner sur les sites internet d’El Al ou Arkia ainsi que sur celui de l’aéroport.