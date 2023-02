Deborah Calderon avocate en droit de la famille à Netanya et Martine Saada, bénévole, au sein du guichet social de Qualita, ancienne directrice de la commission parlementaire des droits de l’enfant expliquent les problématiques, des femmes seules et de l’importance de la campagne Israel Tsedaka by Qualita pour elles. Souvent sans famille, et sans appuis, avec de petites pensions alimentaires, elles peinent à payer le loyer et faire leurs courses. Bref, à parer aux besoins les plus élémentaires de leurs familles.

Rejoignez notre équipe de bénévoles le 5 mars dans un de nos centres d’appel dans tout le pays: https://forms.gle/H8DxqX2956uaLdF67

Faire un don : https://www.allodons.fr/israel-tsedaka-by-qualita/