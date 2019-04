Rencontrer l’âme sœur est l’un des défis de notre génération. Heureusement, de belles âmes réfléchissent aux moyens optimaux pour aider les jeunes célibataires dans le parcours jusqu’à la houpa. Shoula T. en fait partie. Elle a créé le site myLEV.fr. Elle nous en dit davantage.

Comment est né le concept myLEV.fr?

Tout a commencé avec la constatation d’un problème sociétal de première ampleur ! Comment se fait-il que nombre de jeunes gens affirment : « Je suis allé(e) voir toutes les Chadhanits mais on ne me propose rien » ? Pourtant, que peut-on faire de plus comme Hichtadlout lorsque l’on est religieux et que l’on rencontre son Zivoug par Shidouh ? On attend patiemment LE coup de fil mais à force de rencontres qui ne correspondent pas ou de coups de fil qui n’arrivent jamais, on finit par tenter les soirées célibataires. Malheureusement ou non, on n’y trouve pas sa place car celui ou celle qui nous ressemble ne s’y trouve pas… Découragé, on attend les bras croisés. C’est là que les années passent !! Il devient alors de plus en plus difficile de se marier, triste réalité de notre génération ! Je fus surprise de constater que le nombre de célibataires de la trentaine bien avancée et coincés par le système, était terrifiant ! Il fallait agir.

Inspirée par une amie, je décidais de passer à l’acte. Observant que l’on organisait de plus en plus de soirées célibataires avec présence de Rabbanim, je me lançais dans mon propre concept de soirées privées sur invitations, les soirées MuS (Met U at Sinai), destinées au public orthodoxe ! Baruh Hashem, sept soirées en région parisienne m’ont gratifiée d’au moins un mariage. Ce fut une joie énorme que de l’apprendre, une joie indescriptible ! De ces soirées MuS naîtra alors l’idée de créer un site dédié exclusivement au public Froum francophone, pour sortir des frontières de la région parisienne et de la France. Le mérite de l’existence de ce projet revient à une de mes amies, Perla, qui créa le site myLEV.fr il y a quelques années.

Comme dans tout grand projet, le Satan s’y mettant à cœur joie, la réalisation de ce projet fut longue et périlleuse. Mais cette fois, avec l’aide d’Hashem, le grand départ a sonné ! J’en profite pour remercier tous les acteurs de ce projet qui ont investi leur cœur et leur argent. Merci à vous tous au nom de tous les célibataires ! Grand est le mérite d’aider à la réalisation d’un couple ! Même si bien sûr, l’unique Chadhan est Bore Olam !

Qu’est-ce que myLEV.fr?

Il s’agit d’une Hishtadlout supplémentaire pour trouver son Mazal. AIDE TOI HASHEM T’AIDERA ! Voici ma devise. Parfois l’éveil doit venir d’en bas et nous devons prendre notre vie en main pour voir se réaliser notre Gueoula. Alors bien sûr, cela sort des conventions habituelles mais l’esprit y est.

Ce site fonctionne sur le mode du Shidouh: on ne peut faire qu’un seul Shidouh à la fois. La plateforme se bloque lorsque deux membres acceptent de faire connaissance ; relations sérieuses obligent ! Nous faisons un travail en amont pour accepter uniquement des profils Chomré Thora. Ainsi, chaque profil fera l’objet d’une vérification auprès d’un référent de la communauté (ce qui n’engage en rien myLEV.fr sur l’intégrité et l’équilibre psychique de la personne, bienvenu dans notre drôle de monde où l’apparence bien vernie masque parfois nombre de choses indésirables…).

Ce site est-il dédié aux célibataires orthodoxes?

Certes, ce site a été conçu pour les célibataires orthodoxes mais nous l’avons également ouvert à des profils plus cool. Pas de panique car il est possible de limiter la visibilité de son profil aux membres Yechivish ! Le but est d’ouvrir les portes mais de garder en permanence nos valeurs de respect et de Tsniout. Alors même si un site de chat pour Chomré Thora fera grincer les dents de certains, sachez que l’intention est Lechem Chamaïm. Ce site existe uniquement pour aider nos chers célibataires à fonder un foyer de Thora. Je suis sûr qu’Hashem nous aidera à garder un esprit digne. A cet effet, une équipe réactive reste à l’entière disposition de nos membres pour améliorer la qualité de notre site.

Comment adhérer à myLEV.fr ?

La démarche est simple, il suffit de s’inscrire et de remplir notre questionnaire sur myLEV.fr. Nous sommes aujourd’hui quelques centaines de membres et je sollicite votre aide dans la diffusion de ce projet ! Grâce à vous, myLEV.fr atteindra le maximum de célibataires francophones Chomré Thora ! Parlez-en un maximum autour de vous car la souffrance de nos amis célibataires doit être l’une de nos préoccupations principales ! Avec l’aide d’Hashem, je vous informerai très vite du nombre de mariages myLEV !!

Merci infiniment & Tizkou Lémitsvot !

Shoula T., Présidente de myLEV.fr Suivez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/www.myLEV.fr/