Un envoi d’aide humanitaire est parti mercredi matin d’Israël pour le Tchad, Etat musulman d’Afrique centrale. Il s’agit d’une aide qui servira au combat contre le Corona mais aussi contre les inondations qui frappent la région du Sahel qui touche le Tchad.

Ce geste humanitaire d’Israël est la conséquence d’une rencontre qui a eu lieu la semaine dernière entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le général Abdelkrim Idriss Deby, directeur du Cabinet civil et fils du président tchadien Idriss Deby Itno. A cette rencontre assistaient du côté israélien le conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben Chabbat et d’autres hauts responsables, et du côté tchadien, des personnalités proches du pouvoir.

Le convoi humanitaire a été coordonné avec Ronen Peretz, directeur du cabinet du Premier ministre, Tsahal et l’organisation IFA (Israel Flying Aid). C’est un avion-cargo tchadien qui s’est rendu depuis N’Djamena en Israël, en passant au-dessus du Soudan pour venir chercher le matériel offert par l’Etat juif.

Le Tchad et le Soudan sont deux pays qui pourraient prochainement normaliser leurs relations avec l’Etat d’Israël.

Photo Pixabay