Le monde exige d’Israël d’augmenter encore et encore l’aide humanitaire transférée à Gaza. Il s’avère que cette aide humanitaire entre en grande quantité dans la Bande de Gaza mais une grande partie est gaspillée en raison de l’inaction des organisations internationales.

La chaine N12 révèle qu’au passage de Kerem Shalom, du côté gazaoui, 885 camions chargés de milliers de tonnes d’aide humanitaire attendent d’être déchargés. Mais les organisations internationales ne viennent pas prendre ces marchandises pour les donner aux habitants de la Bande de Gaza. Et c’est ainsi qu’une partie périme et doit carrément être jetée.

»Du côté israélien, il n’y a aucune restriction sur la quantité d’aide qui entre », souligne le Colonel Abdallah Halabi, le directeur de la coordination et de la liaison à Gaza. »Le problème central est la capacité de transport et de distribution par la communauté internationale ».

Les organisations humanitaires retardent l’introduction de l’aide à la bande de Gaza, mentent et accusent également Israël. Le directeur général de l’Organisation mondiale de l’alimentation a affirmé que « seulement deux camions d’aide sont entrés en novembre parce qu’Israël ne nous permet pas d’en amener davantage. Le colonel Halabi précise qu’il s’agit d’un mensonge : « Celui qui a dit cela ne comprend pas la réalité. Plus de 800 camions sont entrés ».

Depuis le début de la guerre, plus de 60 000 camions sont entrés dans la bande de Gaza, transportant un 1.3 million de tonnes d’aide humanitaire, 32 millions de litres de combustible, 52000 litres d’eau et 27000 tonnes de gaz de ville.

Malgré le comportement problématique des organisations humanitaires internationales, plus de 200 camions entrent chaque jour dans la bande de Gaza. Les terroristes du Hamas attendent les livraisons, en prennent le contrôle et continuent ainsi à survivre. « C’est l’un de nos principaux problèmes », a noté le chef de la Direction de la coordination et de la liaison à Gaza.

Le colonel Halabi explique: « Nous avons proposé à la communauté internationale d’essayer de résoudre le problème de la prise en charge de l’aide humanitaire par le Hamas de plusieurs manières. Nous avons présenté des propositions pour l’introduction des marchandises vers des endroits supplémentaires, comme de nouveaux passages, nous attaquons les terroristes qui tentent de s’emparer de l’aide ».