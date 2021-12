Le gouvernement a voté dimanche une enveloppe budgétaire en faveur de la branche touristique durement touchée par la pandémie qui n’en finit pas. On parle de 25 millions de shekels pour subventionner des visites dirigées par les guides touristiques, 60 millions de shekels pour les tours opérateurs du tourisme entrant et 150 millions pour les hôtels vivant essentiellement du tourisme entrant.

Le ministre du Tourisme Yoël Rozvozov a déclaré : « Il s’agit d’un pas important pour les professionnels du tourisme et pour le maintien des infrastructures indispensables à cette branche. Ainsi, cette industrie qui a fait rentrer des milliards de shekels dans l’économie israélienne pourra revenir à une activité complète lorsque les cieux se rouvriront. Il s’agit d’une solution économique juste et immédiate pour les guides, les voyagistes et les hôtels de tourisme entrant ainsi que pour d’autres entreprises qui ont tant besoin d’aide ».

Le ministre des Finances Avigdor Lieberman s’était récemment attiré les foudres des professionnels de la branche touristique en déclarant « qu’ils n’avaient qu’à changer de métier ». Il avait reconnu le lendemain qu’il avait tenu des propos maladroits.

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90