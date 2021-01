Le gouvernement a adopté lundi soir le plan dit du « ralentissement à la croissance » en faveur des professions indépendantes et les entrepreneurs. Il a été proposé par le ministre des Finances Israël Katz et le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Ce plan est alloué d’une enveloppe de 2 milliards de shekels et il prévoit d’accorder entre 3.000 et 9.000 shekels par entreprise en fonction du pourcentage de la baisse du chiffre d’affaires entre 2020 et 2019. Le Premier ministre s’est félicité de cette décision qui « allègera la charge qui pèse sur ce secteur » et a promis que l’économie du pays redémarrera bientôt de manière définitive. Le ministre des Finances a également salué cette décision qui va dans le sens de la réouverture prochaine et totale de l’économie et du redémarrage de la croissance ».

Par ailleurs, un chiffre sombre bien que prévisible : le nombre d’entreprises mises en faillite a augmenté de 37% en 2020 par rapport à 2019. Elles étaient 17.878 à fermer leurs portes en 2020 contre 13.061 en 2019.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90