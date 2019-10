Face à la situation chaotique qui s’amplifie au Liban, le ministère israélien des Affaires étrangères s’emploie ces jours-ci à lancer des appels aux Etats-Unis, à la France et à d’autres pays européens. Israël demande à ces pays qui entendent venir en aide au Liban sur le plan économique, de conditionner leur soutien à un arrêt total du développement de missiles iraniens de haute précision sur le territoire libanais.

Jérusalem tâche de ne pas s’exprimer officiellement sur la situation politique et économique précaire dans le pays du Cèdre, mais considère que la volonté internationale de ne pas laisser le Liban sombrer dans une grave instabilité voire une nouvelle guerre civile est une bonne opportunité pour faire pression sur Beyrouth quant au programme de fabrication de missiles développé par l’Iran et le Hezbollah, et qui constitue un danger stratégique pour Israël.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou avertit de puis de longs mois la communauté internationale quant au programme balistique iranien au Liban, et il y a quelques jours, il a révélé que l’Iran intensifie encore actuellement ses efforts, y compris au Yémen pour produire ces missiles qui ont une précision à quelques mètres près sur tout objectif visé sur le territoire israélien. Téhéran pourrait profiter de la situation délétère qui règne au Liban pour accentuer sa mainmise sur le pays, comme il le fait en Irak, au Yémen ou en Syrie.

Téhéran émet des accusations « cocasses »…

Mahmoud Wazhi, chef de cabinet du président Hassan Rohani a accusé les Etats-Unis , l’Arabie saoudite et Israël de… »s’ingérer » au Liban et en Irak et d’être à l’origine des troubles qui secouent ces deux pays. L’ayatollah Khamenei a également accusé les Etats-Unis et des « pays arabes » de profiter de la situation dans ces pays pour les destabiliser.

Photo Illustration