La chambre des représentants a voté cette nuit pour une aide de plusieurs milliards à Israël.

Cette aide comprend un milliard de dollars pour le dôme de fer et 3.8 milliards de dollars supplémentaires d’aide militaire. Ce faisant, les élus américains ont été fidèles à la promesse de Joe Biden, à la fin de l’opération »Shomer Ha’homot », de soutenir financièrement le système de défense anti-missiles israélien.

Le budget doit encore être validé par le sénat et signé par le Président Biden avant d’être définitivement adopté.

Cette aide aurait déjà dû être votée il y a 6 mois mais un sénateur républicain, Rand Paul, s’y était opposé, bloquant le processus législatif. Ce dernier estimait que l’aide d’urgence américaine pour le Dôme de fer n’était pas nécessaire et qu’il valait mieux donner cet argent pour l’Afghanistan. Son opposition a contraint le gouvernement démocrate à faire passer cette autorisation par une voie législative plus longue, qui a donc abouti cette nuit.

Outre l’aide financière militaire à Israël, les Etats-Unis ont aussi prévu dans leur budget des fonds pour la protection des lieux de culte et des associations et pour les services aux rescapés de la Shoah.

En Israël on s’est réjoui de ce vote. Benny Gantz, ministre de la Défense a tenu à remercier les élus américains » pour la validation de l’aide sécuritaire à Israël, comprenant un milliard de dollars pour le dôme de fer, dans le but de garantir la sécurité d’Israël et de lui permettre de défendre ses citoyens de la meilleure des façons ».

Le lobby américain pro-israélien, l’AIPAC a tenu à souligner qu’il s’agissait de l’aide la plus importante jamais votée par les Américains pour Israël : »Cela prouve le soutien qui prévaut au sein des deux partis du Congrès envers Israël ».