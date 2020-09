Nouvelle manifestation de soutien à pays ennemi de la part d’un représentant arabe à la Knesset. La députée Aïda Touma-Suleiman (Liste arabe unifiée) a commenté en ces termes l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis : « L’annonce de nouvelles sanctions américaines rejoint l’accord que les Etats-Unis ont suscité avec les pays du Golfe. L’objectif est de provoquer une escalade guerrière contre l’Iran selon la doctrine belliqueuse de Netanyahou. Les Etats-Unis ont quitté l’accord avec l’Iran à la demande de Netanyahou. Trump et Netanyahou sont des provocateurs de guerre et pas de paix ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90