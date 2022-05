Ahmed Tibi permet à un suspect de s’enfuir

Depuis hier, le quartier de Beth Hanina où vivait la journaliste Shireen Abou Akleh est le théâtre de manifestations violentes de la part des habitants arabes.

La police a déjà procédé à plusieurs arrestations, plusieurs policiers ont été blessés et hier une policère a failli être écrasée par une ambulance du Croissant Rouge au bord de laquelle se trouvait un terroriste et alors qu’elle tentait de l’arrêter.

Aujourd’hui, les heurts se poursuivent et une scène inédite s’est déroulée alors que la police avait interpellé un homme suspecté d’avoir jeté des projectiles. Le député de la liste arabe unifiée, Ahmad Tibi, a profité de son immunité pour s’immiscer dans le travail des policiers. Il s’est interposé afin d’empêcher l’arrestation du suspect, en poussant les forces de l’ordre. Il a extirpé le suspect qui a pris la fuite en courant.

Quelques mètres plus loin, ce dernier a de nouveau été arrêté par la police.

La police a indiqué voir avec la plus grande sévérité le fait qu’Ahmad Tibi ait profité de son immunité pour aider un suspect à s’enfuir.

L’avocat Naty Rom a porté plainte contre Tibi pour entrave au travail de la police et le député Itamar Ben Gvir a déposé une plainte devant la conseillère juridique du gouvernement.

Du côté de la liste arabe unifiée, on justifie le comportement du député: »La présence de policiers près de l’église était une provocation et ils ont essayé de frapper des jeunes et de procéder à des arrestations sans motifs alors que ces derniers venaient faire une visite de condoléances (à la famille de la journaliste tuée, ndlr). Hier, les policiers ont fait irruption au domicile de Shireen Abou Akleh à cause d’un drapeau palestinien. C’est ainsi que l’on crée la colère et l’agitation ».