Le député arabe Ahmed Tibi est un sujet de débat au sein de la coalition. En cause, le vote de sa nomination au poste de vice-président de la Knesset, poste qu’il occupe depuis 2006. Le président de la Knesset est, en effet, assisté dans son travail par plusieurs vice-présidents qui sont issus de la coalition et de l’opposition.

Traditionnellement, les partis orthodoxes votent en sa faveur, dans le cadre de ce qu’il est convenu de définir comme un échange de bons procédés entre minorités. On a pu voir cette coopération entre les partis arabes et orthodoxes se manifester à plusieurs occasions, comme lors du vote de la loi sur le muezzin, à laquelle s’étaient opposés les partis orthodoxes et celle de la loi sur l’enrôlement des orthodoxes à l’armée, pour laquelle les arabes avaient aidé à faire barrage.

Là encore, les partis orthodoxes sont décidés à voter pour la nomination de Tibi au poste de vice-président de la Knesset. Seulement, cette fois, ils se heurtent à l’opposition des partis sionistes religieux, Hatsionout Hadatit et Otsma Yehoudit, mais aussi de certains députés du Likoud.

Ainsi, la nouvelle députée Likoud, Tali Gottlieb, a écrit sur le groupe whatsapp du Likoud: »Mes amis, je réitère ma demande de ne voter pour Ahmed Tibi au poste de vice-président de la Knesset, sous aucun prétexte. Le bras droit de l’archi-terroriste Yasser Arafat qui nous méprise et nous hait en tant que personnes de droite. Nous sommes venus pour gouverner! Nous sommes venus pour constituer un gouvernement de droite fort et stable. Surtout ne pas voter pour Ahmed Tibi au poste de vice-président de la Knesset! ».

Il s’agit donc d’un désaccord qui agite la coalition et dont on ne connait pas l’issue pour l’heure.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, alors que l’on débattait de la nomination de vice-présidents provisoires, la candidature de Tibi avait été repoussée, cette fois en raison de l’incapacité de l’opposition à parvenir à un accord. Cette situation avait fait sortir Tibi de ses gonds et il avait lancé à l’attention des députés de Yesh Atid: « Allez au diable! Je ne recevrai jamais d’instructions de votre part. Hypocrites! Vous avez besoins des Arabes pour qu’ils soient à votre service, vous tuez tous les jours des Palestiniens, vous êtes des hypocrites! ».