Le député Ahmad Tibi a publié aujourd’hui (mardi) sur X, les photos de plusieurs enfants qui, selon ses dires, sont morts sous le feu de Tsahal pendant l’opération Gardien des Murailles. Seulement, parmi ces photos se trouve celle du petit Ido Avigal, z’l, tué dans sa maison à Sdérot par une roquette du Hamas, pendant cette même période. Il était âgé de 5 ans.

Le tweet d’Ahmad Tibi fait suite aux propos diffamatoires tenus par des militants de l’organisme Ahim Laneshek qui proteste contre le gouvernement actuel. Dans une émission américaine de grande écoute, trois représentants de cet organisme ont expliqué que les pilotes devaient avoir confiance dans leurs dirigeants politiques lorsqu’ils obéissent à l’ordre de bombarder des maisons dans lesquelles se trouvent probablement des enfants.

De tels propos ont été très mal accueillis en Israël, et beaucoup sont ceux qui se sont empressés de rappeler que Tsahal ne bombarde jamais des enfants et qu’affirmer le contraire est mensonger.

Tibi a rebondi sur cette polémique en postant la photo de plusieurs enfants qu’il prétend être morts sous les bombes de Tsahal.

Shani Avigal, la mère du petit Ido, a remarqué avec stupeur que son fils faisait partie des victimes prétendues de Tsahal. Elle a répondu à Tibi sur un ton ironique qui laisse comprendre sa colère : ”Hi Ahmad, comment ça va, vous entendez? C’est très bien de prendre plusieurs enfants, de mettre leur photo et de raconter au monde que Tsahal les a tués mais est-ce qu’il serait possible de retirer la photo de mon enfant? Je suis presque sûre qu’il a été assassiné par le Hamas qui a blessé aussi ma fille, mes neveux et moi aussi mais bon, je ne suis pas une enfant. Ah et à propos, le Hamas a bombardé ma maison!”.

La vice-ministre des Finances, Mihal Woldiger, a réagi: ”Ahmed Tibi, vous êtes encore député en Israël. Vous dépassez toutes les limites! Publier la photo d’Ido Avigal, z’l, qui a été tué par un tir de roquette sur sa maison et le présenter comme quelqu’un qui a été tué par Tsahal?! Et en plus, vous savez très bien que Tsahal est l’armée la plus morale au monde. Pour vous, la fin justifie les moyens, y compris la déformation des faits et l’utilisation d’enfants et de leur mort. Honte à vous!”.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a lui aussi critiqué le député arabe: ”Ahmad Tibi le terroriste, vous n’avez pas honte d’utiliser la photo d’un enfant juif pur qui a été assassiné par vos amis du Hamas? Quelle honte que vous fassiez partie de la Knesset”.