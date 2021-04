Le député arabe Ahmad Tibi a violemment insulté le rav Shemouel Eliyahou, Grand rabbin de Safed. Ce dernier avait énoncé des conditions pour que le parti islamique Ra’am puisse être agréé dans une coalition de droite, notamment : la fin définitive du soutien aux terroristes et la reconnaissance du droit des Juifs sur Erets Israël, droit d’ailleurs reconnu par le Coran.

Réagissant à ces propos, Ahmad Tibi a une nouvelle fois montré sa nocivité en déversant son fiel sur le rav Eliyahou de manière particulièrement vulgaire : « Il y a de la tolérance entre les religions mais cet homme représente l’inverse. Ce rabbin n’est qu’une poubelle, un raciste, le rebut de l’humanité. Je le méprise. Un rabbin n’est pas censé s’exprimer ainsi. Il méprise les musulmans, les arabes, l’islam. Pour rester au pouvoir il est prêt à quelque chose de provisoire (…) Contrairement à ce qu’il dit sur l’appartenance de ce pays aux Juifs, les musulmans ne reconnaîtront jamais que ce paזs appartient aux Juifs. Aucun musulmen sérieux ne reconnaîtraןא une chose pareille… ».

Parmi les réactions à cette grossière attaque, celles de Betzalel Smotritch et Itamar Ben-Gvir :

Betzalel Smotritch : « J’ai entendu comment Ahmad Tibi a sali sa bouche contre le rav Shemouel Eliyahou. Alors, écoutez Ahmad : un vrai musulman doit savoir qu’Erets Israël appartient au peuple juif, et avec le temps, des Arabes de votre style qui ne le reconnaissent pas ne resteront pas ici. Par contre le rav Shemoule Eliyahou et ses myriades d’élèves, dont nous sommes, feront en sorte ».

Itamar Ben-Gvir : « Les insanités prononcées par ce partisan du terrorisme et ancien conseiller d’Arafat sur le géant en Torah rav Shemoule Eliyahou dévoilent une nouvelle fois son vrai visage. Des propos grossiers et insolents. Il n’y a pas de place à la Knesset pour ceux qui insultent nos maîtres ou accueillent triomphalement des terroristes libérés. Leur place naturelle est en prison ».

Et sur l’accueil triomphal réservé au terroriste Rushdie Abu Mukh, Tibi a justifié : « Lorsque quelqu’un sort de prison après 35 ans, il est naturel que sa famille et ses amis lui expriment leur satisfaction et leur joie »…

Même les députés arabes ?

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90