Ahmad Tibi dénonce l’élimination des trois terroristes

Le député Ahmad Tibi (Liste arabe) s’est une nouvelle fois allé à une provocation à la Knesset au moment où il s’exprimait dans le cadre des interventions courtes. Il a évoqué l’élimination des trois terroristes du Fatah à Sichem, et a déclaré : « Nous avons été informés de l’exécution sommaire de trois Palestiniens à Sichem. Ces actes sont des actes de terrorisme selon le droit international. Seule la fin de l’occupation mettra fin à la violence et non pas les éliminations ciblées, les plus criminelles et brutales qui ont eu lieu ces dernières années ». Les réactions ont été très nombreuses sur les réseaux sociaux.

L’organisation « Torat Le’hima » a réagi : « Le partisan des terroristes Ahmad Tibi s’exprime à la Knesset. Ses objectifs ne sont guère différents que ceux des trois terroristes qui ont été éliminés. Chaque jour où Tibi est à la Knesset constitue une honte et un opprobre nationaux ».

Le bloggeur arabe israélien sioniste Youssef Haddad a écrit : « Une telle chose ne s’était jamais produite ! Un député dans l’hémicycle de la Knesset d’Israël qui déplore la mort de terroristes. C’est l’un des moments les plus déshonorants qui s’est déroulé à la Knesset. Et en plus, il qualifie leur élimination de ‘terrorisme de Tsahal’. On n’en croit pas ses oreilles. Une honte! Il ne faut pas se taire face à un tel soutien au terrorisme. Ahmad Tibi, je vous méprise ! »

Vidéo :

Photo Hadas Parush / Flash 90