Il est incompréhensible et inadmissible que des députés tels qu’Ahmad Tibi puissent sièger au parlement israélien et profiter de tous les avantages y afférent alors qu’ils se livrent à des déclarations antisémites.

Dans une vidéo diffusée sure son compte Twitter à Tish’a Be’Av, le député réagit aux affrontements provoqués dimanche par des émeutiers musulmans sur le Mont du Temple. Il déclare sans gêne qu’aucun Juif (il ne dit pas ‘Israélien’) ne devrait avoir le droit de prier ni même de se trouver sur ce qu’il appelle « Haram al-Sharif », qu’il définit comme étant tout le Mont du Temple et pas seulement la mosquée elle-même. Ahmad Tibi qualifie le Mont du Temple et « Al-Quds » comme « territoires occupés » et comble de tout, il parle de « narratif » quant à l’histoire juive de ce lieu.

Cette position est d’ailleurs celle qui est partagée par tous les députés de la Liste arabe qui contrairement au Dr. Michël Ben-Ari (Otsma Yehoudit) bénéficient depuis toujours de la mansuétude et de l’indulgence de la Cour suprême et siègent impunément à la Knesset.

Une « démocratie » qui scie la branche sur laquelle elle est assise…

Vidéo:

ח"כ @Ahmad_tibi, שנפגע היום מגז מדמיע בהר הבית: "לא מקבל שום ניסיון להתפלל או נוכחות יהודית במסגד אל-אקצא. דבר כזה עוד לא היה, מישהו התנהג היום כמו פיל בחנות חרסינה". הריאיון המלא ישודר הערב ב"לפני החדשות" עם @usegal pic.twitter.com/xLjmAw6rY8 — חדשות 13 (@newsisrael13) August 11, 2019

