Le juge Aharon Barak a annoncé qu’il se retirait de son poste à la Cour Internationale de Justice de La Haye. Il avait été envoyé par l’Etat d’Israël pour le représenter au sein de la cour composée de 15 juges qui doit statuer sur la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël.

”Je démissionne pour des raisons personnelles familiales”, a indiqué le juge israélien.

L’Etat doit maintenant choisir un autre juge à la place de Barak pour le représenter à La Haye mais il est aussi possible que finalement Israël décide de n’envoyer personne. Les trois candidats potentiels pour remplir une telle fonction sont les anciennes présidentes de la Cour suprême Dorit Beinish et Esther Hayot ainsi que les anciens vice-présidents de la Cour suprême, Elyakim Rubinstein et Hanan Meltzer.