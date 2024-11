Des dizaines de supporters de l’équipe de football du Maccabi Tel Aviv ont été lynchés par une foule d’origine arabe à Amsterdam après un match de leur équipe qu’ils étaient venus soutenir.

Les Israéliens sont tombés dans un guet-apens programmé à l’avance par leurs agresseurs qui ont réalisé ce qui s’apparente à un pogrom.

Des dizaines de personnes cagoulées avec des drapeaux palestiniens ont attaqué les Israéliens avec une extrême violence, leur assénant de nombreux coups.

Un Israélien sur place: ”Ils attendaient à tous les coins de rue, et dès qu’ils reconnaissaient des Juifs, ils les poursuivaient. D’autres attendaient devant les hôtels et près du casino se trouvait un grand groupe, là aussi ils ont attaqué des supporters”.

Les autorités hollandaises font état de 57 arrestations. Douze Israéliens ont été transportés à l’hôpital.

Progrom in Amsterdam: hundreds of Arab residents of Amsterdam attacked Maccabi Tel Aviv fans, at the end of the match between the teams.

At least five fans were injured. Others barricaded themselves in shops and other points in the city.

The local police took some of the…

— Eli Afriat (@EliAfriatISR) November 8, 2024