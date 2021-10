Le ministre travailliste Omer Bar-Lev a été l’un des derniers à réagir après l’agression brutale dont ont été victimes des policiers à Kfar Qassem. Sa réaction a été très étrange pour ne pas dire stupéfiante, comme s’il ne réalisait pas ou ne comprenait pas la gravité de ce qui s’est passé : « Je suis fier des policiers qui n’ont pas hésité à faire face à une milice locale à Kfar Qassem. Ils ont agi exactement comme on l’attend de policiers israéliens et n’ont pas cédé. L’Etat d’Israël est souverain et la police est son bras, son rôle est de veiller à la paix sociale. Justice sera faite avec les suspects qui ont été arrêtés et avec quiconque croit qu’il peut lever la main sur des fonctionnaires en uniforme ».

Les réactions de nombreux policiers sur les réseaux sociaux, déjà très vives après les scènes tournées à Kfar Qassem, ont redoublé de virulence après la réaction du ministre. L’un d’eux, Itzik Cohen a tweeté : « Des policiers qui restent paralysés face à leur camarade agressé à coups de poings, et vous appelez cela ‘attitude telle que l’on attend de policiers’?? Une quantité d’armes gigantesque qui se trouve dans le secteur arabe et qui tue au moins une personne par jour, et vous appelez cela ‘des familles arabes qui détiennent des armes pour leur self-défense’!! Je suis subjugué par votre vérité alternative, Omer (…) Quelle frousse terrible de voir qu’un homme comme vous est en charge de notre sécurité personnelle ! »

Photo Tomer Neuberg / Flash 90