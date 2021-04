Après les agressions commises ces derniers jours à Jérusalem, c’est dans la ville de Jaffa que la haine arabe antisémite a sévi. Deux Arabes ont insulté puis roué de coups en pleine rue le rav Eliyahou Mali, directeur de la yeshivat-hesder de Jaffa ainsi que le directeur-général de la yeshiva, Moshé Shnedovitz. Le rav Mali s’est ensuite rendu au poste de police pour porter plainte. Les deux agresseurs arabes, que Moshé Shnedovitz avait réussi à filmer avec son téléphone, ont été identifiés, localisés et arrêtés. Ce dernier a raconté que les deux agresseurs les ont désignés comme des « colons » pour justifier leurs agissements.

L’Union des yeshivot-hesder a dénoncé cette agression à motif nationaliste. Le ministre en charge des Affaires de Jérusalem, Raphy Peretz a déclaré : « Les images front frémir. Cette agression envers le rav Mali est extrêmement grave et la réponse doit être être apportée avec la plus grande sévérité. Nous ne pouvons accepter une réalité dans laquelle des voyous arabes attaquent des Juifs parce qu’ils sont Juifs… »

Le député Matan Kahana (Yamina) a écrit : « Quelle honte ! Un rabbin est agressé en Israël en plein jour au centre d’une ville. Il faut appliquer la justice avec la plus grande sévérité envers les agresseurs et restaurer la gouvernance! »

Ayelet Shaked (Yamina) a elle-aussi réagi : « La facilité avec laquelle des Juifs sont ainsi agressés pour le seul fait de leur judéité est une chose inadmissible. Si un tel acte antisémite était commis à l’étranger cela provoquerait de nombreuses réactions. Il faut impérativement restaurer la dissuasion ».

May Golan (Likoud) a dit : « L’antisémitisme explose dans les rues de Jaffa alors qu’une vague d’incitation déferle sur les orthodoxes et les religieux avec ses résultats sur le terrain ».

Le maire de Tel Aviv-Jaffa, Ron ‘Huldaï a lui-aussi dénoncé cette agression, mais pas avec la fermeté requise : « L’agression dont a été l’objet le rav Mali est une atteinte grave à la coexistence que nous essayons de construire à Jaffa. Nous continuerons toutefois à promouvoir une société qui intègre et qui permette une coexistence au sein de notre ville ».

Les images de cette dernière semaine montrant des Arabes insultant, giflant et molestant des Juifs en pleine rue en Israël sont particulièrement révoltantes et rappellent des périodes sombres durant lesquelles les Juifs, en pays chrétiens comme en pays d’islam, pouvaient être ainsi malmenés et humiliés.

