La coalition traverse une période de turbulences. En effet, la faction Agoudat Israël qui est composée de 3 députés – Itshak Goldknopf, Moshé Roth et Israël Eichler, a indiqué dans une lettre au Premier ministre qu’elle ne voterait pas le budget sans loi qui exempte les orthodoxes du service militaire.

Dans leur lettre, ils rappellent que l’accord de coalition stipulait qu’une telle loi serait adoptée avant le vote du budget 2023 mais à l’heure qu’il est elle n’a toujours pas été promue alors que le budget 2023-2024 a été adopté.

« Alors que les discussions portent déjà sur le budget 2025 – soit le troisième budget depuis la formation du gouvernement –, nous ne voyons toujours aucune avancée législative sur cette question, malgré des engagements écrits et des promesses répétées », écrivent les députés. Ils exigent un vote immédiat et rejettent toute nouvelle promesse non concrète: « Nous ne nous satisferons pas de discussions inutiles ou d’engagements sur papier pour une future législation. Nous exigeons que la régularisation du statut des étudiants en Torah soit finalisée immédiatement. »

Notons cependant qu’à l’intérieur même de la faction Agoudat Israël, il existe des divergences. Le député Israël Eichler, représentant la dynastie hassidique de Belz, n’a pas signé l’ultimatum et n’a pas menacé de s’opposer au budget. Itshak Goldknopf étant ministre et ayant démissionné de son poste de député, la menace repose donc sur deux députés et non rien, ce qui permet à la coalition de conserver une très courte majorité de 61 députés sur le vote du budget. Un risque non négligeable.



Les députés du parti Degel HaTorah (courant lituanien) dirigé par Moshé Gafni n’ont pas non plus rejoint cette initiative. Le Rav Dov Landau, leader spirituel de Degel HaTorah, a donné pour instruction aux députés de poursuivre les discussions sur le budget en commission des finances, tout en continuant à négocier la loi sur l’enrôlement.

Le budget 2025 doit être adopté avant le 31 mars, sinon le gouvernement tombera.