La crise du Corona qui a durement touché les communautés juives de diaspora pourrait annoncer une vague d’alya sans précédent depuis de nombreuses années. Interviewé par l’hebdomadaire Makor Rishon, le directeur de l’Agence juive Itshak Herzog a affirmé qu’il ne s’agit plus d’une supposition mais désormais d’une sérieuse hypothèse de travail pour les organisations qui travaillent dans le domaine de l’alya. Selon les demandes d’ouvertures de dossiers, Itshak Herzog estime qu’environ 250.000 Juifs pourraient monter en Israël dans les trois à cinq années à venir. A titre de comparaison, l’année 2019 avait vu arriver 35.000 olim en Israël.

Le directeur de l’Agence juive a indiqué un chiffre moyen de 40% d’augmentation de demandes d’ouvertures de dossiers dans les bureaux de l’Agence juive ou de Nefesh BeNefesh depuis la début de la crise du Corona, avec des pics de 75% en France et en Belgique et même 128% de plus en Australie, selon les chiffres fournis par le « Merkaz Global », standard téléphonique de l’Agence juive.

La plupart des candidats avaient déjà envisagé « de monter un jour » mais sans pour autant entamer le processus, la crise du Corona a apporté le coup de pouce pour « passer à l’acte ».

Un élément important qui a joué en faveur de cet engouement, la manière dont Israël a géré le combat contre le Corona qui a été perçue comme beaucoup plus efficace que de nombreux pays occidentaux.

Fort de cette constatation, le directeur de l’Agence juive et ses équipes sont en concertation avec le gouvernement israélien et en particulier avec la ministre de l’Alya et de l’Intégration, Penina Tamano-Shatta afin d’élaborer un plan global et concret pour faire face à cet afflux annoncé.

L’organisation Nefesh BeNefesh, qui seconde l’Agence juive dans les pays anglo-saxons a noté une « explosion » des demandes d’ouvertures de dossiers. A titre d’exemple, elle a fourni le chiffre de 338 ouvertures de dossiers d’alya depuis le début du mois de juin en comparaison de 561 ouvertures pour tout le mois de juin 2019.

La semaine prochaine se tiendra la conférence annuelle du journal Makor Rishon, cette année sous le thème « Comment la crise du Corona influence-t-elle le monde juif? »

Photo Yossi Zamir / Flash 90