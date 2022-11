Le 15 novembre, les 120 députés de la 25e Knesset prêteront serment et le travail parlementaire pourra commencer.

En dehors d’une majorité clairement à droite, quel est le visage sociologique de la nouvelle Knesset?

Le premier élément frappant est la baisse du nombre de femmes députés par rapport à la 24e Knesset. Si dans cette dernière, on comptait 36 femmes, elles ne sont plus que 29 désormais.

Les députés sont plus nombreux à se définir comme religieux sionistes ou orthodoxes. Dans la 24e Knesset, les sionistes religieux, tous partis confondus, étaient 17, ils sont aujourd’hui 20. Les orthodoxes, quant à eux, étaient 16, ils sont aujourd’hui 18.

Notons qu’au sein de la future coalition, formée du Likoud, de la Tsionout Hadatit, de Shass et de Yahadout Hatorah, la majorité des députés sont religieux.

Sur le plan de la situation familiale des députés, l’immense majorité est mariée et plusieurs ont des familles nombreuses voire très nombreuses. Ils sont trois à avoir plus de 10 enfants: Israël Eichler (Yahadout Hatorah) en a 14, Meïr Porush (Yahadout Hatorah) 13, Orit Struk (Hatsionout Hadatit) 11. Avi Maoz (Noam) et Limor Son Har Meleh (Otsma Yehoudit) en ont chacun 10.

Par ailleurs, les député sont relativement jeunes, puisqu’ils sont près de la moitié (56) à avoir moins de 50 ans.

Pour finir, force est de constater que la plupart des députés de la 25e Knesset viennent du centre du pays – plus de 50.

14 habitent Tel Aviv et 16 à Jérusalem. Ils sont 10 à résider en Judée-Samarie, 17 dans le sud et 17 dans le nord.