L’ex-otage Agam Berger s’est exprimé aujourd’hui (lundi) pour la première fois depuis sa libération alors que l’on marque le 500e jour de la guerre.

Elle a tenu à remercier les soldats de Tsahal et tout le peuple d’Israël qui s’est tenu auprès de sa famille pendant toute la période où elle était en captivité. Elle a remercié Dieu, »grâce à qui je suis là ».

Agam a tenu à adresser un message au peuple d’Israël: »Quand nous étions là-bas et qu’ils (le Hamas) voyaient que la division en Israël, ils étaient contents. Ils disaient que c’est lorsque nous sommes unis que nous sommes forts. Alors, je vous le demande, malgré nos différences, préservons notre unité, préservons notre force en tant que peuple d’Israël. Je crois vraiment que dans chacun d’entre nous il y a la force de faire quelque chose qui aidera à ramener les otages à la maison ».

Agam a appelé chaque membre du peuple d’Israël à prendre sur lui une bonne action pour hâter le retour des otages: »Je vous le demande, prenez sur vous quelque chose de bien, une bonne action pour votre entourage, une petite mitsva, cela rapproche leur retour à la maison. Chacune de vos bonnes actions a rapproché notre retour à la maison, et voilà nous sommes là, nous voulons que tout le monde soit là ».

Cet appel fait écho à ce qu’a raconté sa mère Merav concernant le papier qu’Agam avait laissé dans la Hanoukia, lors de la fête de Hanouka qui a précédé son enlèvement. La famille Berger, comme beaucoup d’autres, a la tradition de laisser un papier avec une prière dans la hanoukia, à la fin de la fête de Hanouka, et de l’ouvrir l’année qui suit.

L’année dernière, alors que sa fille était aux mains du Hamas depuis deux mois, Merav a avoué qu’elle n’avait pas eu la force d’ouvrir le papier laissé par Agam. Mais cette année, elle l’a fait. Elle a été emerveillée de découvrir que sa fille n’avait pas laissé une prière personnelle mais une prière pour tout le peuple d’Israël: »L’amour gratuit pour le peuple d’Israël et le monde, que nous soyons heureux, contents de notre sort, que nous sachions accepter le bon et le mauvais, l’autre et celui qui est différent. Paix et amour », a écrit Agam.

La famille Berger demande d’adopter cette prière d’Agam, de voir le bien, de rapprocher les coeurs et de renforcer l’unité en Israël.