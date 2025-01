Ce matin (jeudi) à 10h, la soldate Agam Berger a été libérée après 482 jours de captivité.

Entourée par des terroristes du Hamas armés et cagoulés, elle est sortie d’une maison en ruines de Jabaliya dans le nord de la Bande de Gaza.

Comme ses camarades, Liri, Naama, Daniela et Karina, Agam a dû se plier à la mise en scène du Hamas. Elle est montée sur la scène spécialement installée pour l’occasion avec en fond une banderole où était écrit: »Jabaliya le tombeau de Guivati » ainsi que »Déluge d’Al Aqsa », le nom donné par le Hamas à l’attaque du 7 octobre.

Dans une main, Agam tenait une »attestation de libération » délivrée par le Hamas, de l’autre elle a été contrainte par les terroristes de saluer le public.

Elle a ensuite été transférée à la Croix Rouge qui l’a remise à Tsahal au niveau du corridor de Netsarim près de Beeri. Quelques minutes plus tard, Agam était en Israël où elle a pu retrouver ses parents dans la base de Reïm.

Après ces retrouvailles et des premiers examens médicaux, elle sera transportée à l’hôpital pour des examens plus approfondis et pour commencer sa convalescence.

Les quatre autres soldates enlevées avec elle le 7 octobre – Liri Albag, Naama Levy, Karina Aryev et Daniela Gilboa, et libérées samedi dernier ont suivi avec émotion la libération de leur camarade.