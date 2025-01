Liri Albag a raconté à Merav Berger, la mère d’Agam des détails sur la manière dont celle-ci a affronté la captivité.

Elle lui a dit qu’Agam avait refusé de manger de la viande pendant toute la durée de sa captivité car elle n’était pas cacher. Elle se privait de beaucoup d’aliments afin de respecter au mieux la cacherout.

Pendant les 482 jours où Agam était otage, Merav s’est employée à se renforcer et à renforcer le peuple d’Israël dans la foi. Liri lui a dit: »Toi et ta fille vous avez eu exactement la même démarche chacune de votre côté ».

Des otages revenus lors du premier accord en novembre 2023 avaient raconté à Merav qu’Agam tenait à observer le Shabbat en captivité. D’ailleurs, la mère avait demandé aux journalistes et au peuple d’Israël de ne pas transgresser le Shabbat si sa fille devait être libérée un samedi.

Après avoir retrouvé leur fille ce matin (jeudi), les parents d’Agam ont déclaré: »Nous remercions Dieu pour ce moment. Agam, notre héroïne est revenue après 482 jours dans les mains de nos ennemis. Notre enfant est forte, croyante et courageuse. Nous voulons remercier les forces de sécurité et le peuple d’Israël pour le soutien et les prières. Désormais nous allons commencer le processus de rétablissement, mais il ne pourra être complet que lorsque tous les otages seront rentrés ».

