Africa Israël lance une campagne de vente nationale en collaboration avec la Banque Mizrahi Tefahot :

« Prêt immobilier assoupli »

A l’occasion de la reprise, Africa Israel Megurim a lancé une campagne de vente nationale en collaboration avec la Banque Mizrahi Tefahot, intitulée Prêt immobilier assoupli, cette offre sera valable du 21 mai au 17 juin 2020.

Les acquéreurs pourront reporter le remboursement du capital pendant la durée du prêt et auront en outre droit à une aide au financement des remboursements des intérêts pendant deux ans. Ceci leur permettra de commencer à financer les remboursements du capital et des intérêts avec leurs propres fonds, deux ans plus tard. De plus, si l’acquéreur décide de ne pas utiliser l’aide financière dans cet objectif, le montant lui sera réservé sous forme de dépôt avec intérêts, disponible en fin de remboursement du prêt. L’offre comprend des avantages supplémentaires : réductions intéressantes, apport de 20 % de la valeur du bien à la signature. Paiement du solde à la livraison.

Dan Gingis, directeur général adjoint pour le marketing et les ventes chez Africa Israël Megurim : « l’achat d’un appartement neuf est l’opération la plus importante que fera l’acquéreur au cours de sa vie. C’est encore plus vrai en cette époque de reprise de l’activité économique. Nous estimons que les acquéreurs adopteront un comportement prudent et réfléchi en ce qui concerne leur capacité de remboursement. Africa Israël Megurim est à l’écoute du public et agit avec ses partenaires pour garantir aux acquéreurs un sentiment de sécurité et de confiance, en mettant à profit des solutions de financement adaptées à la nouvelle donne ».

L’offre comprend tous les projets de la société tels que : Savyoney Galil Yam, Savyoney Hasharon Kfar Yona, Savyoney Harish, Savyon City Netanya, Complexe Savyonim Rishon Letzion, Savyoney Guivat Shmuel ainsi que tous les projets de renouveau urbain affiliés à Africa Urban Renewal.

