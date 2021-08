Quelques semaines après avoir affirmé devant le caméras avec assurance que les Talibans ne reprendront pas le pouvoir en Afghanistan après le retrait des troupes américaines, le président américain est sorti de son silence après les saisissantes images sur le fiasco américain et la chute vertigineuse du pouvoir sans les mains des Talibans. Joe Biden a fermement justifié la décision de retirer les troupes américaines et a attribué la responsabilité de la situation créée aux autorités et à l’armée afghanes « qui n’ont pas voulu lutter ». Il a voulu « rassurer » les Afghans en soulignant que « le retrait des troupes américaines ne serait pas synonyme d’un abandon définitif de l’Afghanistan ». Très peu crédible, le président américain a déclaré : « Nous allons continuer de soutenir la population afghane. Nous allons faire en sorte, grâce à la diplomatie (sic), de lutter contre l’instabilité et la violence. Nous allons soutenir les droits élémentaires des Afghans, des femmes et des jeunes filles, comme nous le faisons partout dans le monde. J’ai été très clair, la défense des droits humains doit être le cas de notre politique étrangère, pas une annexe »…

Sur la présence américaine dans ce pays, Joe Biden a dit : « Notre mission en Afghanistan n’a jamais été de reconstruire un pays, de construire une nation ou d’y imposer la démocratie. Notre seul intérêt reste d’empêcher une attaque terroriste en terre américaine. Désormais, je veux que l’on se concentre sur les menaces d’aujourd’hui, pas celles d’hier ».

Omettant juste qu’un Afghanistan aux mains des Talibans va constituer avec l’Iran l’une des plus grandes menaces d’aujourd’hui et de demain pour la sécurité du monde.

Les images de la déroute américaine en Afghanistan ont été vues et appréciées par nombre de pays, dont l’Iran.

Photo US Embassy