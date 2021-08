L’ancien président des Etats-Unis a publié un tweet incendiaire contre son siuccesseur Joe Biden et son administration pour la manière dont le retrait des troupes américaines a été effectué. Il a également critiqué le fait que les troupes américaines ont laissé sur place une quantité impressionnante d’armement qui servira aux Talibans.

On estime que les Américains ont laissé sur place des dizaines de milliers de fusils, des centaines de canons, des véhicules blindés et même une flotte de 33 hélicoptères ‘Black Hawk’, un matériel qui vaut des dizaines de milliards de dollars.

Dans son tweet, donald Trump écrit : « Jamais dans notre histoire un retrait militaire n’a été effectué de si mauvaise manière que celui d’Afghanistan par l’Administration Biden. Il est évident que les Etats-Unis doivent réclamer la restitution de ce matériel. Et si cet armement n’est pas restitué, nous devons envoyer des troupes pour le reprendre ou bien le détruire par des bombardements. Personne n’aurait imaginé une telle stupidité avec ce retrait raté ».

Lettre d’anciens officiers de l’armée américaine

Quatre-vingt-dix anciens amiraux et généraux de l’armée américaine ont signé une pétition appelant à la démission du secrétaire à la Défense Lloyd Austin et du chef d’état-major des armées américaines Mark A. Milley. Ces officiers dénoncent « les dégâts irréparables causés à l’image des Etats-Unis et à la dissuasion américaine par la manière dont s’est effectué le retrait d’Afghanistan. Ils relèvent aussi le fait que plusieurs centaines de citoyens américains se trouvent encore sur le sol afghan et risquent leur vie à cause de la barbarie des Talibans.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90