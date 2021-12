Affrontements meurtriers Fatah-Hamas au Liban

Des affrontements armés entre membres du Fatah et du Hamas se sont produits dans le camp de « réfugiés » de Bourj el-Chemali lors de la cérémonie d’enterrement d’un terroriste du Hamas tué vendredi soir lors de l’explosion d’un entrepôt du munitions et de missiles. Au moins quatre membres du Hamas qui participaient à la cérémonie ont été tués et plusieurs autres blessés. Les tirs ont provoqué un mouvement de panique dans la foule qui s’est rapidement dispersée. Le Hamas a accusé les miliciens du Fatah d’avoir ouvert le feu en direction du cortège.

Selon une agence de presse libanais liée au Hezbollah, les deux factions terroristes seraient arrivées à un accord de trève et auraient convenu d’éviter une guerre fratricide au sein du camp. Les diverses factions terroristes détiennent de nombreuses armes et les accrochages et vendettas entre elles sont fréquentes.

Tout comme en Syrie ou en Jordanie, les ‘Palestiniens’ au Liban sont confinés par leurs frères arabes dans des camps insalubres et ne peuvent obtenir la citoyenneté des pays dans lesquels ils se trouvent.

