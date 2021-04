L’ambassade américaine à Jérusalem a publié un communiqué exprimant sa « vive inquiétude » face aux violents affrontements qui ont lieu entre Arabes et Juifs à Jérusalem : « Nous sommes très inquiets à propos des violents incidents qui ont eu lieu à Jérusalem ces derniers jours. Nous espérons que les différentes instances adopteront une attitude responsable et appelleront à mettre fin à l’incitation afin de rétablir l’ordre et de maintenir le respect et la sécurité de tous les habitants de Jérusalem ».

Une nouveau cas immoral de renvoi dos-à-dos des agresseurs et des agressés. On eût aimé que l’ambassade condamne il y a une semaine déjà les agressions successives et impunies dont ont été victimes des Juifs dans la rue et qui ont fini par entraîner une réaction naturelle d’organisations juives. En tout cas, cet appel à la fin de l’incitation n’a pas d’effet sur les députés de la Liste arabe, les imams et l’Autorité Palestinienne qui appellent les foules musulmanes à « venir défendre Al-Aqsa » reprenant le slogan du mufti pronazi Hadj Amin Al-Husseini.

Le témoignage terrifiant de Ya’hia Gerdi

Un seul exemple suffira pour donner une image de ce que peut produite cette haine arabe envers les Juifs. Ya’hia Gerdi, père de neuf enfants se rendait tranquillement vers le Kotel en voiture pour prier lorsqu’il a été attaqué par un groupe d’Arabes à la Porte de Damas. Il n’avait rien fait, pas parlé, pas manifesté, pas scandé le slogan stupide de « Mort aux Arabes », il circulait juste à Jérusalem pour aller prier. Les Arabes ont caillassé le véhicule, et lorsqu’il est sorti pour s’enfuir, ils l’ont attrapé, roué de coups, jeté à terre et ont continué à le frapper à coups de pieds, l’un l’autre, avant de mettre le feu à son véhicule. Depuis son lit d’hôpital et encore sous le choc, il a confié qu’il a cru que sa dernière était venue ».

L’avocat Nati Rom, de l’organisation ‘Honenou a lui-aussi échappé à un lynchage alors qu’il était coincé dans un embouteillage. Il n’a dû son salut qu’au fait qu’il est sorti de son véhicule et a tiré en l’air, faisant fuir la horde sauvage des agresseurs.

Vidéos :

יחיא ג'רדי, היהודי שהותקף אתמול במזרח ירושלים: "חשבתי שאני הולך למות"@moyshis pic.twitter.com/zq45UihY7t — כאן חדשות (@kann_news) April 23, 2021

Photo

המשטרה הודיעה כי במהלך הלילה האחרון נעצרו למעלה מ-50 בני אדם, והם יובאו לדיון בבית משפט השלום בעיר. כ-20 שוטרים נפצעו בעימותים והמשטרה השתמשה בגז מדמיע, מכת »זית וברימוני הלם.

במזרח ירושלים יידו עשרות ערבים אבנים לעבר כוחות המשטרה, שהשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות.

בשער שכם התפרעו מאות ערבים, יידו אבנים והשליכו בקבוקי תבערה לעבר שוטרים. העימותים המשיכו גם לאחר שכוחות המשטרה עזבו את המקום. בתקרית סמוך לשער הפרחים הותקף נהג יהודי בנסיעה ברכבו. כשניסה לברוח הוכה ורכבו נשרף. קטטה פרצה גם בשוק מחנה יהודה בעיר.

בתקרית נוספת יידו עשרות צעירים אבנים לעבר שוטרים ברחוב ואן פאסן במזרח ירושלים. כוחות המשטרה ומג »ב פיזרו את המתפרעים תוך שימוש באמצעי פיזור.

משטרת מחוז ירושלים, שוטרי מג »ב וכוחות תגבור רבים נערכו לקראת צעדת המחאה של ארגון להב »ה שהתקיימה אמש (חמישי) מכיכר ספרא לשער שכם בבירה.

מאות צעירים החלו בצעדה תוך שהם צועקים ‘שישרף לכם הכפר’, ‘דם יהודי אינו הפקר’ ו’מוות לערבים’.

המשטרה יצרה חוצץ בין היהודים לערבים בין שער שכם לצומת הנביאים בירושלים. במרחק עשרות מטרים מהיהודים התאספו מאות ערבים שמיידים אבנים ויורים זיקוקים לעבר הכוחות. נעצרו שלושה חשודים « על חם » בעת יידוי אבנים וירי זיקוקים לעבר השוטרים.