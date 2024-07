Ce matin (mercredi) près de 500 gardes-frontières ont procédé à l’évacuation de 6 habitations constituant l’avant-poste Tsur Harel près de Guivat Assaf dans le Binyamin.

Cet avant-poste est construit illégalement sur des terres palestiniennes privées. Plusieurs tentatives de parvenir à un arrangement avec les habitants, dont certains sont installés depuis plus d’un an, n’ont pas permis de trouver une solution. Par ailleurs, les services de sécurité rapportent que des actions contre des Palestiniens ont été lancées depuis ce point de peuplement ces derniers mois.

Les policiers sont arrivés en nombre ce matin sur la base de renseignements que des affrontements étaient susceptibles d’éclater compte-tenu de l’opposition des habitants de partir.

Dès leur arrivée, les habitants ont brûlé des pneus et des pierres ont été jetées sur les véhicules des forces de sécurité. Certains des habitants se sont barricadés chez eux, certains d’entre eux ont même coulé un de leurs pieds dans le béton.

Malgré cela, la destruction des habitations et de la route d’accès à l’avant-poste a eu lieu comme prévu. Les gardes-frontières ont utilisé différents moyens de dispersion des foules. Les habitants ont dénoncé l’utilisation de grenades lacrymogènes sur des habitations où se trouvaient des familles avec de jeunes enfants.

Hier, les familles de Tsur Harel en ont appelé au ministre Smotrich, ministre au sein du ministère de la Défense pour qu’il empêche cette évacuation.

Un responsable politique affirme au nom de Betsalel Smotrich sur le site d’informations Arutz7: ”Le gouvernement agit pour développer la présence juive en Judée-Samarie de manière légale. Dans les jours qui viennent, la commission de planification va autoriser la construction de plus de 5300 unités de logement en Judée-Samarie. Parallèlement, 500 unités de logement supplémentaires vont être autorisées à la commercialisation dans le cadre d’un processus mis en place par le ministre Smotrich”.

Depuis la prise de fonction du ministre Betsalel Smotrich, un permis de construire a été délivré pour 21700 unités de logement et un permis de commercialisation pour 2600 unités de logement. En tout, en un an et demi plus de 24000 unités de logement ont été autorisées en Judée-Samarie. A titre de comparaison entre 2020 et 2022, moins de 20000 unités de logement avaient été autorisées.

Le ministre Smotrich s’est félicité de ces résultats: ”Dieu merci, nous construisons et nous développons la présence juive en faisant échouer le danger d’un Etat palestinien. La semaine dernière nous avons régularisé cinq localités dont le yishouv Evyatar et à cela nous ajoutons l’autorisation de milliers d’unités de logement et la qualification de milliers d’hectares comme terres appartenant à l’Etat. Cette action massive vise à faire échouer la création d’un Etat palestinien. Nous sommes toujours et encore plus en ce moment engagés pour développer notre bonne terre et faire échouer toute discussion sur un Etat palestinien qui serait une récompense au terrorisme”.