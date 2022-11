Cette nuit (mardi à mercredi) plusieurs députés de droite, accompagnés par le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan, se sont rendus sur le tombeau de Yossef, à Naplouse. Idit Silman, Amihaï Chikli et Boaz Bismuth du Likoud mais aussi Yoni Mashriki de Shass, Almog Cohen et Limor Son Har Meleh d’Otsma Yehoudit et Ohad Tal de la Tsionout Hadatit, avaient choisi de venir prier dans ce lieu saint, quelques jours avant de prêter serment à la Knesset.

Lorsque la délégation est arrivée sur les lieux, des terroristes ont ouvert le feu sur les soldats qui assuraient la sécurité des pélerins. Les combattants ont riposté. Aucun blessé n’est à déplorer du côté israélien.

D’après les médias palestiniens, un des terroristes a été tué par une charge explosive qu’il voulait jeter sur les soldats.