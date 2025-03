Le soldat Matan Angrest a été enlevé le 7 octobre de son tank en feu près de la base de Nahal Oz, le 7 octobre. Il est toujours aux mains du Hamas. Malgré ses blessures graves et son état physique dégradé, il n’a pas été libéré lors de la phase »humanitaire » de l’accord ces dernières semaines, car il est soldat.

Les détails des conditions atroces dans lesquelles il est détenu ont été connus d’après les témoignages des otages qui ont été libérés mais aussi de photos et vidéos trouvées par les soldats de Tsahal dans la Bande de Gaza.

Cette semaine, les parents de Matan ont décidé de publier des photos de lui en captivité qu’ils possèdent depuis plusieurs mois issues d’une vidéo filmée par les terroristes du Hamas. Ils ont considéré que le moment était venu de montrer l’urgence dans laquelle se trouve leur fils.

Sur ces photos, on constate que Matan est blessé aux yeux. D’après les éléments connus, il n’a reçu aucun soin pour ses blessures et doit s’occuper tout seul de se soigner comme il le peut.

Matan a été détenu, pendant longtemps, dans un cachot, sans air et sans lumière. Il est affamé volontairement par les terroristes qui le frappent et le torturent.

Les guetteuses de Nahal Oz qui ont été libérées ont raconté que les soldats subissent des sévices importants et qu’ils sont torturés pour les faire parler.

Les parents de Matan insistent sur l’urgence de libérer les soldats et tous les otages restants et réfléchissent à publier d’autres images et vidéo de leur fils en captivité qui leur ont été remises afin de créer un électrochoc.