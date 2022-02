Avec les révélations qui s’accumulent sur le scandale « Pegasus », les avocats de Binyamin Netanyahou et de Shaoul Alovitz ont demandé lundi au tribunal de district de Jérusalem d’ajourner le procès.

Jack ‘Hen, l’avocat de Shaoul Alovitz dans le dosiser 4000 a déclaré : « Cela fait plusieurs années que nous avertissons quant à une enquête viciée et partiale qui a dépassé toutes limites. Lors du procès, se sont sont dévoilées les méthodes illégales et inacceptables employées contre les accusés, les suspects et les témoins, le tout pour atteindre le but sacré. Nous avons averti mais avons trouvé face à nous un système bien huilé de relations publiques qui a tenté de refuter les graves accusations et les témoignages accablants émis contre lui (…) Aujourd’hui, plus personne ne pourra dire que nous avions exagéré, le monstre a déjà commencé à se mordre la queue et la chose la plus urgente à faire pour le bien de tous est de tout arrêter, d’enquêter sur ce qui s’est passé au moyen de personnes indépendantes… »

Photo Flash 90