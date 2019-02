Le Likoud a saisi la Cour suprême jeudi matin pour tenter de stopper l’annonce que doit faire dans la journée le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit sur ses conclusions dans les dossiers 1000, 2000 et 4000.

Le conseiller juridique du Likoud Avi Halévy dénonce des “pressions inadmissibles et constantes sur le conseiller juridique du gouvernement depuis bientôt trois ans” et “une ingérence intolérable de la gauche dans le but de faire battre la droite autrement que par les urnes”. L’avocat souligne qu’il s’agit “d’un scénario d’ingérence jamais vu dans les annales politiques et judiciaires de l’Etat d’Israël”.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90