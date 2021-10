Le ministre de la Défense Benny Gantz a remis au secrétariat du gouvernement son projet de constitution d’une commission d’enquête nationale sur l’affaire dite de « l’acquisition des sous-marins (allemands) et de bâtiments de guerre par le ministère de la Défense ». Comme pour toute une série de sujets « chauds », le ministre de la Défense a convenu avec le Premier ministre que la question sera débattue au gouvernement après le vote sur le budget.

En remettant le document au secrétaire-général du gouvernement, le ministre de la Défense a notamment dit : « La constitution de cette commission est nécessaire à l’appareil sécuritaire et à l’Etat d’Israël. Si nous ne faisons pas toute la lumière sur cette affaire nous ne pourrons pas en tirer les leçons pour l’avenir. Ce n’est pas une affaire personnelle mais une nécessité nationale qui se trouve au coeur de l’appareil sécuritaire afin de préserver la confiance des citoyens envers lui et envers les preneurs de décisions… ».

Il s’agit d’une affaire qui a éclaté en 2017, dans laquelle des officiers, hauts-fonctionnaires du ministère de la Défense et juristes ont été soupçonnés de fraude, corruption et blanchiment d’argent dans la cadre des appels d’offre concernant l’acquisition de sous-marins et bâtiments de guerre au groupe allemand Thyssenkrupp.

il y a quelques années et qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Bien que le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit, peu suspect de « Bibisme », ait annoncé que l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou n’est en rien concerné dans cette affaire, certaines personnalités veulent à tout prix l’impliquer, voyant notamment que les dossiers dans lesquels il est actuellement suspecté…prennent l’eau ! Il s’agit par exemple de l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon ou de l’actuel ministre de la Justice Gideon Saar.

Photo David Cohen / Flash 90