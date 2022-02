La boîte de Pandore « Pegasus » provoque une guerre de versions. Dans des conversations privées dont le contenu est parvenu à la presse, l’ancien conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit a démenti avoir donné une quelconque autorisation à la police d’effectuer des écoutes téléphoniques ou de puiser le contenu des téléphones portables de manifestants, de directeurs-généraux de ministères ou d’Avner Netanyahou, le fils aîné de l’ancien Premier ministre. Il a affirmé que le problème réside au sein de la police « où certains ont lâché les freins »…

Mais mardi, l’ancien commandant de la police Ronny Alsheikh, sur lequel les projecteurs se tournent, a assuré à des amis que la police ne s’est jamais livrée à de telles pratiques sans l’autorisation des instances judiciaires compétentes.

Le meilleur moyen d’en avoir le coeur net, et plus rapidement, serait de convoquer Ronny Alsheikh, Avihaï Mandelblit et le troisième larron, Shaï Nitzan, ancien procureur de l’Etat. C’est ce que demande l’organisation Im Tirtsou dans une lettre adressée à la nouvelle conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharab-Miyara : « L’affaire qui vient d’éclater porte gravement atteinte à la confiance de la population – déjà très basse – en son système judiaciaire et d’application de la loi. Les responsables de ces terribles crimes doivent en payer une sanction pénale des plus lourdes. Il ne faut en aucun cas transmettre cette ‘patate chaude’ à commission qui prendront du temps à être formées, à travailler et à remettre leurs conclusions. Il faut ouvrir immédiatement une information judiciaire ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90