Face aux risques de dissimulation et d’étouffement de l’affaire « NSO-Pegasus » par ceux qui sont impliqués, deux députés, l’un de la coalition et l’autre de l’opposition ont pris une initiative commune.

Shlomo Karhi (Likoud) et Mossi Raz (Meretz) ont déposé une proposition de loi visant à rendre transparent et efficace le processus de recherche de la vérité sur ce qui s’est passé. La loi vise à permettre au gouvernement et à la commission du contrôle de l’Etat de nommer un procureur spécial qui disposera de prérogatives élargies. « On ne doit pas permettre à la police d’enquêter sur elle-même » conviennent les deux initiateurs. Depuis l’éclatement de l’affaire, les versions officielles du ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev et de la police ont changé. Par ailleurs, la police et l’ancien conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit s’accusent mutuellement.

Pour Mossi Raz, « nommer un organe spécial et indépendant sera la manière la plus objective et transparente de faire la vérité sur cette affaire ».

Photos Yonatan Sindel / Flash 90