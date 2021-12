Cela fait plus de six mois qu’un conseiller municipal de Roch Haayin attend la réponse du conseiller juridique du gouvernement suite à l’appel déposé contre la clôture du dossier de la juge Liat Ben-Ari, adjointe au Procureur de l’Etat. Cette dernière, qui est également à la tête de l’accusation contre Binyamin Netanyahou, est soupçonnée d’infractions dans le domaine de la construction, mais contrairement à tout autre administré qui aurait été condamné à une lourde amende, cette dernière a « curieusement » bénéficié d’une clôture du dossier, au motif plus qu’étrange de… »manque d’intérêt pour le public » !

Or, très actif, prompt et incisif dès qu’il s’agit de Binyamin Netanyahou, Avihaï Mandelblit est soudain aux abonnés absents pour certaines affaires. Le conseiller municipal de Roch Haayin, ‘Hanokh Oz, avait fait appel contre la clôture du dossier et il lui avait été promis qu’il aurait une réponse d’ici le 6 décembre. Plus de dix jours ont passé depuis la fin de ce délai, et le conseiller juridique du gouvernement reste toujours muet. ‘Hanokh Oz a contacté le Parquet et a reçu une réponse très « administrative » : « Votre demande a été transmise aux instances compétentes qui vous répondront ».

Le conseiller municipal ne lâche pas prise et avertit qu’il saisira le contrôleur du Parquet voire les tribunaux.

Il faut souligner que le Conseiller juridique du gouvernement qui doit décider ou non de rouvrir le dossier, se trouve en conflit d’intérêts manifeste face à la juge Liat Ben-Ari qui est l’accusatrice principale dans les affaires liées à l’ancien Premier ministre. Souhaitant ardemment faire condamner l’ancien Premier ministre, Avihaï Mandelblit ne tient pas particulièrement à mettre des bâtons dans les roues à la juge chargée de le faire ! Cette dernière avait même osé accuser le plaignant de la municipalité de Roch Haayin de vouloir lui porter atteinte parce qu’elle est impliquée dans le procès Netanyahou, alors que de nombreux résidants de la ville ont déjà été condamnés pour de pareilles infractions ai droit de la construction.

Cette nouvelle manifestation de deux poids et deux mesures doublée de copinage et de faveurs corporatistes est l’une des causes de la baisse drastique de la confiance de la population envers le système judiciaire.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90