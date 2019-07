Une information à prendre encore au conditionnel mais qui a été révélée par le journaliste Greg Farrell sur le site américain d’informations Bloomberg. Il apporte de nouveau détails sur le réseau de trafic sexuel pédophile tissé par le milliardaire américain Jeffrey Epstein ainsi que les noms de personnalités qui auraient peut-être bénéficié de ces « services ».

Dans le jet privé du milliardaire américain, surnommé « Lolita Express », le FBI a trouvé un carnet de bord comprenant plus mille noms de personnalités étant montées à bord. Or, il s’avère que « d’étranges » activités se déroulaient dans ce jet. Ces personnalités proviennent de divers horizons tels que la Jet-set, Hollywood, les médias, la philanthropie, le monde des affaires et le monde politique. Parmi les noms cités par le journaliste: Leslie Wexner, le président de la fondation du même nom, celle qui a rémunéré pour un montant de 2,3 millions de dollars un « travail de recherche » effectué par Ehoud Barak, l’ancien président Bill Clinton, le Prince Andrew d’Angleterre, les acteurs Alec Baldwin, David Blaine, Jimmy Buffett et Courtney Love, la journaliste Barbara Walters, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair mais aussi l’ancien Premier ministre israélien Ehoud Barak.

Outre les déplacements du milliardaire, le jet de Jeffrey Epstein accueillait des « parties fines » proposant aux « invités » des filles ou garçons mineurs.

Le FBI a fait appel à témoins et cherche maintenant à déterminer si les très nombreuses personnalités mentionnées dans ce carnet de bord étaient juste invitées par Jeffrey Epstein pour des déplacements où si elles ont participé aux frasques sordides proposées par ce criminel sexuel qui risque la prison à perpétuité.

Concernant Ehoud Barak, il est donc possible qu’il ait à répondre aux questions du FBI. Qu’il soit impliqué ou non – le présomption d’innocence étant de mise – sa fréquentation de Jeffrey Epstein et ses liens avec la Fondation Wexner (largement sponsorisée par le milliardaire américain) ne sont pas pour plaider en sa faveur et risquent de jeter une ombre sur sa campagne électorale déjà médiocre.

