La réaction d’Ehoud Barak était attendue après les multiples révélations sur ses liens avec le milliardaire pédophile Jeff Epstein et la Fondation Wexner. Le président d’Israël Démocratique s’est exprimé mercredi soir lors d’une conférence de presse devant des partisans.

Mais au lieu d’apporter des explications tant attendues, il a réfuté toutes les informations en bloc, les qualifiant de « mensonges et calomnies » et a juré qu’il ne s’est jamais livré aux activités mentionnées dans le dossier Epstein. Il a annoncé avoir déposé plainte pour diffamation contre le quotidien britannique Daily Mail qui a publié la fameuse photo où il s’engouffrait, le visage presque entièrement recouvert, dans la villa du milliardaire américain. Il a également annoncé avoir rompu tous ses liens avec le milliardaire pédophile, ce qui laisse en suspens la question de savoir pourquoi avoir attendu aujourd’hui pour le faire alors que les habitudes du criminel sexuel étaient notoires.

Mais Ehoud Barak s’est surtout livré à une attaque d’une rare violence contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou mais également son fils Yaïr.

Avec des mots très durs, Ehoud Barak a notamment dit: « Tous ces mensonges dont je suis l’objet ne font que renforcer ma détermination de faire quitter cet être malfaisant et incitateur du gouvernail de notre pays bien-aimé ». Avec beaucoup de mépris, il a lancé à l’intention du Premier ministre: « Vous savez Bibi, je n’ai peur de personne. Vous savez, Bibi, ni vous ni moi nous ne changerons. Vous continuerez à répandre des mensonges sur moi, et moi, je continuerai à dire la vérité sur vous! ».

L’ancien Premier ministre a également qualifié le fils du Premier ministre de « pervers, incitateur et parasite qui a droit à une protection du Shin Bet ».

Ehoud Barak a ensuite lancé un appel aux dirigeants du Parti travailliste et de Meretz afin « de travailler main dans la main » afin « de garantir l’avenir d’Israël ». Rien ne prouve pour l’instant qu’Ehoud Barak est mêlé, ne serait-ce qu’indirectement aux affaires sordides de Jeffrey Epstein. Mais la juxtaposition des deux noms le met dans un embarras certain qui sera pour lui comme un boulet jusqu’aux élections. Elle provoque d’ailleurs déjà des réactions au sein du Parti travailliste et de Meretz quant à l’utilité électorale de s’adjoindre Ehoud Barak dans le cadre d’une union. Sans le dire, des cadres et responsables deux partis commencent à craindre que l’ancien Premier ministre sera plus un handicap qu’un atout dans le cadre d’une alliance à gauche.

Le Likoud a réagi après la conférence d’Ehoud Barak: « Ces nouveaux mensonges proférés par Ehoud Barak ne lui feront pas éviter de répondre aux citoyens d’Israël aux questions suivantes: qu’est-il allé faire ce jour-là dans la maison de son ami pédophile Jeffrey Epstein? Et pour quelle raison a-t-il perçu 2,3 millions de dollars de la Fondation Wexner dont Jeffrey Epstein est l’un des plus gros donateurs, et pour un travail qui n’a jamais existé? ».

Photo Flash 90