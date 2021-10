Un groupe d’anciens généraux et responsables sécuritaires, qui ont comme point une aversion pour Binyamin Netanyahou, se sont réunis à l’initiative du Mouvement pour la probité du pouvoir. Leur but est d’élaborer une feuille de route opérationnelle pour imposer une commission d’enquête nationale sur l’affaire des sous-marins achetés à l’Allemagne. Après l’accord exprimé par le ministre de la Justice Gideon Saar sur le principe d’une telle commission, ils veulent lancer une campagne médiatique et judiciaire pour qu’une telle commission voit le jour et surtout, pour impliquer l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit, très peu soupçonné de soutien à Netanyahou, avait pourtant exclu toute implication de l’ancien Premier ministre. Mais ce groupe d’anciens officiers ne l’entend pas de cette oreille et le départ du pouvoir de Binyamin Netanyahou ne lui suffit pas et il veut le voir en prison, d’autant plus que les affaires judiciaires le concernant se décomposent à vue d’oeil.

Il suffit de voir la composition de ce groupe pour se rendre compte que les motivations de ses membres sont bien plus politiques qu’éthiques : Ehoud Barak, Moshé Yaalon, Tamir Pardo, Dan Haloutz, Ami Ayalon, Dan Harel, Oudi Adam, Giora Eiland, Amos Guilead, Gad Shamni, Oudi Shani, Amram Mitzna etc.

Lors des discussions, Ehoud Barak a accusé le conseiller juridique du gouvernement d’être le « principal obstacle pour atteindre Binyamin Netanyahou ». Moshé Yaalon, frustré par son lamentable fiasco politique, a lancé une accusation très grave : « Je suis convaincu qu’il s’agit de la plus grande affaire de corruption sécuritaire de l’histoire de l’Etat d’Israël. Il y a là un suspect qui a préféré l’argent à la sécurité de l’Etat » !!!

L’ancien chef d’état-major de Tsahal Dan Haloutz, l’un des responsables du fiasco de la 2e guerre du Liban a averti que si cette question est étouffée et que cette commission n’est pas créée, « la protestation reviendra dans les rues ».

