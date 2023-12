Le tribunal a condamné aujourd’hui (dimanche), l’ancien Chef d’Etat-major et ancien ministre de la Défense, Moshé Yaalon, a payer 88000 shekels de dommages et intérêts à l’avocat David Shimron, dans le procès en diffamation que ce dernier avait intenté contre lui.

Ce procès est né de l’affaire dite 3000 concernant la vente de sous-marins à Israël par l’Allemagne. En novembre 2016, le journaliste Raviv Drucker a publié une enquête dans laquelle il prétendait que David Shimron, qui représentait le délégué de Thyssen Grupp, se trouvait en position de conflit d’intérêt puisqu’il est aussi le petit cousin du Premier ministre israélien de l’époque, Binyamin Netanyahou, face auquel se menait les négociations en vue de la transaction.

De cette révélation est née l’affaire 3000. En novembre 2018, la police a annoncé avoir réuni un faisceau de preuves contre Shimron pour corruption aggravée par un facteur de blanchiment d’argent. En 2019, le parquet annonce son intention de juger Shimron pour blanchiment d’argent, mais demandait une audition préalable à l’engagement de poursuites.

En mai 2021, le Parquet, qui n’a pas été convaincu par les preuves amenées par la police, a décidé d’abandonner toutes les charges contre Shimron.

Pourtant, pendant plusieurs années, Moshé Yaalon a prétendu, à plusieurs reprises que David Shimron avait reçu des dizaines de millions d’euros de pots de vin et qu’une partie était même allée dans la poche de Binyamin Netanyahou.

David Shimron, blanchi par la justice, a décidé d’attaquer Yaalon en diffamation et lui demandait un demi-million de shekels de dommages et intérêts.

La justice est rapidement arrivée à la conclusion que Yaalon était coupable et lui a conseillé d’aller vers un arrangement à l’amiable pour ne pas avoir à verser une somme aussi importante à Shimron.

Dans un premier temps, quand la plainte a été déposée contre lui, Yaalon avait déclaré qu’il s’agissait d’une plainte qui n’avait aucune chance d’aboutir et que cette manière de procéder était ”digne des gangs criminels”. Finalement, les juges ont estimé que ses propos contre Shimron étaient mensongers. Yaalon a fini par accepter le compromis, reconnaissant ses mensonges. Il a donc été condamné à verser 88000 shekels de dommages et intérêts à Shimron.

Donnée subsidiaire: parmi les fameux sous-marins et navires de guerre concernés par l’affaire 3000 dans laquelle il a été reproché à Netanyahou d’avoir conclu cette transaction pour s’enrichir personnellement, se trouve notamment le Saar 6 qui a été envoyé ces jours-ci en Mer Rouge pour faire face à la menace des Houthis.