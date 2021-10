Affaire des « sous-marins » : Gideon Saar donne son accord à l’ouverture d’une enquête

Le ministre de la Justice Gideon Saar a annoncé au ministre de la Défense Benny Gantz qu’il accède à sa demande et qu’il donne son feu vert à la création d’une commission d’enquête nationale sur l’affaire dite des « sous-marins ». Il a demandé au ministre de la Défense de déposer la proposition sur la table du gouvernement lorsqu’il le désirera.

Bien que le conseiller juridique du gouvernement ait en son temps exclu toute implication de Binyamin Netanyahou dans cette affaire, l’intention de Gideon Saar est limpide, il veut à tout prix trouver un lien entre cette affaire et l’ancien Premier ministre afin de l’écarter définitivement de la vie politique, d’autant plus que les dossiers dans lesquels Netanyahou est suspecté s’effritent à vue d’oeil.

Parmi les réactions à cette annonce, celle de la député Miri Reguev (Likoud) : « Cette commission d’enquête est une volonté de vengeance personnelle de Gideon Saar qui de plus est dans une situation de conflit d’intérêts patent. Saar ne cesse d’employer des moyens anti-démocratiques, sur des considérations personnelles, dans le seul but d’écarter Binyamin Netanyahou de la vie politique. Pourquoi ne crée-t-il pas une commission d’enquête sur la société « Cinquième dimension » de Benny Gantz ? Et où est la commission d’enquête sur les liens entre Naftali Benett et le site Walla ? Une honte ! »

Selon certaines informations, le Premier ministre Naftali Benett aurait l’intention de reporter la séance sur cette question jusqu’après le vote du budget (décidément…) car il n’y a pas unité de vues sur ce sujet au sein de Yamina.

