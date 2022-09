Le conseil des ministres a adopté ce matin le plan présenté par la ministre des Transports, Merav Mihaeli, et mis au point par l’autorité de la sécurité routière.

Il s’agit d’un plan quiquennal qui vise à réduire de moitié les blessés d’accidents de la route dans les cinq ans à venir. Un budget pilote de 80 millions de shekels sera alloué pour cet objectif.

Dans le cadre de ce programme, l’autorité de la sécurité routière va créer une commission de coordination entre les différents ministères concernés pour renforcer l’action du gouvernement dans le domaine. Un pan du programme sera réservé au secteur arabe de la population où sont enregistrés les plus mauvais chiffres au regard de la sécurité routière.

La première partie de ce plan quiquennal sera lancé dans un an dans une région choisie par l’autorité de la sécurité routière suivant certains critères qu’elle déterminera. Un budget de 80 millions de shekels sera consacré à ce pilote.

Ce programme intervient alors qu’Israël fait figure de mauvais élève concernant les accidents de la route. Si dans plusieurs pays européens le nombre de morts sur les routes a diminué du tiers voire de moitié pendant ces dix dernières années, la baisse la moins importante est enregistrée en Israël et s’élève à seulement -4.9%. On déplore chaque année plus de 300 morts sur les routes israéliennes.

Ce matin, lors de l’approbation de ce plan quinquennal, le Premier ministre Lapid a évoqué son histoire personnelle puisqu’il a perdu sa soeur dans un accident de la route, en 1984: »Cette lutte, nous la portons au plus profond de nous. Je me souviens du jour où je suis rentré à la maison, mes parents étaient debout à l’entrée, ils m’attendaient en train de pleurer. Ils m’ont annoncé que ma soeur de 24 ans avait été tuée dans un accident de voiture.

Chaque accident rapporté par la presse c’est une famille détruite. La plupart des accidents peuvent être évités par de bonnes décisions. L’Etat d’Israël n’a pas assez fait pour lutter contre les accidents de la route alors que durant ces dernières années, les autres pays ont considérablement réduit les accidents dramatiques parce qu’ils ont travaillé correctement ».

L’association Or Yarok qui milite pour des mesures plus importantes afin de diminuer les accidents, s’est félicitée de cette décision et a appelé à aller encore plus loin, afin que les bonnes volontés ne restent pas au stade des paroles.