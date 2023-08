Aujourd’hui (dimanche), le conseil des ministres a approuvé l’adoption d’un plan quinquennal pour Jérusalem Est pour un budget s’élevant à 3.2 milliards de shekels.

Il s’agit d’une augmentation de près de 50% par rapport au budget alloué pour le plan précédent en 2018 qui était alors de 2.1 milliards de shekels pour les cinq ans. La mairie de Jérusalem a ajouté 750 millions de shekels et le gouvernement 350 millions de shekels.

Dans le détail, 800 millions de shekels seront consacrés à l’éducation soit près de deux fois plus qu’en 2018 où 445 millions de shekels avaient été alloués. L’accent sera mis sur l’enseignement du programme israélien à Jérusalem Est avec l’augmentation du nombre d’élèves présentés au bac israélien. Par ailleurs, le gouvernement veut favoriser la formation technologique et l’éducation informelle dans ces quartiers de la capitale.

Le budget de 200 millions qui aurait dû servir à l’éducation académique et qui a été gelé par le ministre Smotrich, apparait sous un autre intitulé: ”Emploi à haute productivité”.

Smotrich a tenu à geler ce budget afin de s’assurer qu’il ne soit pas utilisé pour renforcer les organismes qui incitent à la haine et au terrorisme dans les universités de la capitale.

Dans le domaine de l’emploi, le budget est de 260 millions de shekels pour 5 ans, dans le cadre duquel sera approfondie l’étude de la langue hébraïque pour favoriser l’insertion de la population arabe de Jérusalem dans le marché du travail.

770 millions de shekels seront investis dans les transports et 100 millions dans les bâtiments publics. D’importants efforts seront faits pour améliorer les infrastructures routières de ces quartiers.

En outre, 14 millions seront consacrés à la promotion de l’énergie renouvelable, 3 millions pour l’amélioration du réseau électrique et 40 millions pour l’amélioration du réseau d’égouts.

Le logement fait partie aussi des priorités de ce plan quinquennal avec un budget de 32 millions de shekels.

100 millions seront consacrés à la santé avec un accent mis sur les dispensaires pour les bébés et la santé publique. 120 millions iront aux services sociaux des quartiers arabes de Jérusalem, 415 millions pour les parcs et jardins publics et 50 millions pour les initiatives dans la high tech.

Un plan de 120 millions de shekels a été prévu pour augmenter la sécurité personnelle des citoyens de Jérusalem Est. En coopération avec le ministère de la Sécurité nationale, il a été convenu l’augmentation du nombre de policiers et d’agents municipaux, la promotion de projets de construction de commissariats et la mise en place d’unités de police positionnées dans les quartiers de Jérusalem Est, l’élargissement du programme de prévention contre la violence, la consommation de drogues et d’alcool, ainsi que l’élargissement du projet de répartition de caméras de surveillance dans les lieux de friction et sur les axes principaux de circulation.

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou a déclaré que ce plan prouvait que ”notre gouvernement se soucie de tous les citoyens de l’Etat d’Israël. Cette décision va changer le visage de Jérusalem et permettre le développement des infrastructures”.

Le ministre de Jérusalem, Meïr Poroush, a souligné: ”Ce gouvernement investit dans la population arabe non pas parce que cet investissement se traduira par des mandats supplémentaires dans la coalition, comme sous le gouvernement précédent. Nous investissons des milliards parce que c’est ce qu’il convient de faire d’un point de vue humain et nous le faisons avec beaucoup de volonté et de tout coeur”.

Le maire de Jérusalem s’est félicité de cette décision: ”C’est ainsi que l’on concrétise la souveraineté et que l’on fait passer le message que Jérusalem est une ville unifiée, en prenant nos responsabilités au regard de la qualité de la vie”.

L’association Ir Amim qui oeuvre pour la promotion de l’égalité à Jérusalem, s’est réjouie du plan tout en critiquant le gel du budget pour les études académiques. ”La partie orientale de Jérusalem a été délaissée pendant 50 ans, nous nous réjouissons de la décision prise pour réduire les fossés économiques et sociaux. Il y a dans cette décision des éléments politiques prononcés mais il faut reconnaitre que dans certains d’entre eux, les critiques formulées ont été entendues. Ainsi, nous notons positivement le fait que le plan se préoccupe du besoin fondamental des habitants en logement, et prévoit un investissement louable dans la culture et les loisirs, ainsi que dans les initiatives locales.

Parallèlement, nous ne pouvons pas ignorer, la soumission du gouvernement au ministre des Finances et l’effacement de la partie études académiques du plan ainsi que l’ajout d’une partie sécurité personnelle sous l’inspiration de Ben Gvir qui va donner à l’Etat des outils supplémentaires pour surveiller les habitants de la partie orientale de la ville.

Entre ces deux tendances oposées, se trouve Jérusalem, dans laquelle il est possible de prendre des mesures brutales qui divisent face à Jérusalem qui comble les fossés pour une vie acceptable dans les foyers des deux peuples qui y vivent”.